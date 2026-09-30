Bộ đội Biên phòng TP Huế nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn

Tham gia tập huấn có các đồng chí là chỉ huy, cán bộ các đơn vị trên hai tuyến biên giới của Bộ đội Biên phòng TP Huế. Nội dung tập huấn gồm lý thuyết và thực hành, tập trung nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và kỹ năng xử lý các tình huống trên biển, đường thủy.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phát biểu khai mạc.

Thực hành sử dụng súng bắn dây mồi trong cứu nạn.

Trong phần lý thuyết, cán bộ được hướng dẫn công tác tham mưu, chỉ huy, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và phối hợp giữa các lực lượng. Đồng thời, được hướng dẫn phương pháp xác định vị trí, tọa độ phương tiện gặp nạn trên hải đồ, tìm kiếm người, tàu thuyền gặp nạn.

Thực hành xử trí tình huống giả định cứu người gặp nạn trên biển.

Ở phần thực hành, cán bộ huấn luyện các kỹ năng và sử dụng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Thực hành xử trí tình huống giả định như: Điều khiển phương tiện, tiếp cận người gặp nạn, cứu người đuối nước, cấp cứu người bị nạn trên biển. Tình huống được xây dựng sát với điều kiện thực tế, chú trọng khả năng xử trí và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua tập huấn, cán bộ được nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu, chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Các đơn vị chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời kết hợp nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển với cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.