Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuyên truyền bảo đảm an ninh dầu khí, chống IUU

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công ty và 220 ngư dân trên địa bàn xã Phước Hải.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin về vị trí, vai trò của các công trình dầu khí trên biển; các quy định bảo đảm an ninh, an toàn đối với công trình, đường ống và hoạt động dầu khí trên biển. Ngư dân được hướng dẫn nhận biết, phòng tránh các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình trong quá trình đánh bắt hải sản.

Báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị.

Về phòng, chống IUU, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định đối với tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân; việc chấp hành quy định về vùng biển khai thác, thiết bị giám sát hành trình, ghi chép, báo cáo sản lượng và không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân được đề nghị chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Toàn cảnh hội nghị.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp dầu khí và ngư dân trong bảo đảm an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển và phòng, chống IUU.

Tặng xe đạp cho học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải.

Tặng quà các ngư dân tại hội nghị.

Dịp này, Ban tổ chức trao 15 xe đạp tặng học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 5 phần quà tặng ngư dân tiêu biểu và 220 phần quà tặng ngư dân tham dự hội nghị.