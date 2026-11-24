BĐBP thành phố phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công chuyên án 126MT, tang vật thu giữ khoảng 1,16 tấn ketamine.

Ngày 24/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng; cán bộ, chiến sĩ ổn định tư tưởng, đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng.

Trong năm, BĐBP TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp đấu tranh, xử lý 11 chuyên án với 78 đối tượng, 8 phương tiện và 360 vụ với 450 đối tượng, 13 tổ chức, 45 phương tiện. Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 28,8 kg Methamphetamine, hơn 1,15 tấn Ketamine, 16 gam cần sa, 14 bánh heroin, 6.041 viên thuốc lắc, 100 gói “nước vui” cùng nhiều tang vật khác như phân ure, dầu, sắt, cát biển, tiền giả, dầu bôi trơn, hàng nhập khẩu và hóa chất.

Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, đỡ đầu 96 học sinh cùng nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cùng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và chính quyền địa phương tặng xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” xuân Bính Ngọ năm 2026.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026; đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất, nhập cảnh và kiểm soát biên phòng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức Phát, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Đồng thời, các đơn vị cần nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chủ động tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh công bố các quyết định khen thưởng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; trao thưởng 8 tập thể, 11 cá nhân theo quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP và khen thưởng 53 tập thể, 401 cá nhân thuộc đơn vị.