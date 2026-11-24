Năm 2026, Đảng ủy, Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác biên phòng. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 11 chuyên án với 78 đối tượng, 8 phương tiện; xử lý 360 vụ với 450 đối tượng, 13 tổ chức và 45 phương tiện.

Tang vật thu giữ khoảng 28,9kg Methamphetamine; 1,16 tấn Ketamine; 16 gam cần sa; 14 bánh heroin; hơn 6.000 viên thuốc lắc; 100 gói nước vui; 124,7 tấn phân ure; gần 190.000 lít dầu; 18,3 tấn sắt; hơn 2.600m³ cát biển; 90 tờ tiền giả; gần 13 tấn dầu bôi trơn; 94 mặt hàng nhập khẩu; gần 131 tấn hóa chất cùng nhiều tang vật khác.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu tại hội nghị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP TP Hồ Chí Minh tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới. Các đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức hiệu quả chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; nhận đỡ đầu 96 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức trao thưởng tặng các tập thể.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh kiêm Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao thưởng tặng các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm, dự báo chính xác tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng; chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh và kiểm soát biên phòng.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chủ động tham mưu, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chăm lo đời sống bộ đội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biên phòng năm 2027.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh BĐBP, Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh công bố các quyết định khen thưởng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, trao thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân. Ban chỉ huy BĐBP thành phố khen thưởng 53 tập thể và 401 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.