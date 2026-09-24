Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng tuyên truyền chống khai thác IUU

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân; góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Hải tập trung phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản.

Đặc biệt, trong bối cảnh hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực Phước Hải, TP Hồ Chí Minh ngày càng gắn với chuyển đổi số, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU cũng được Đồn Biên phòng Phước Hải chú trọng sát từng phương tiện, từng chuyến đi biển của ngư dân. Cán bộ chức năng không chỉ tuyên truyền các quy định pháp luật mà còn hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, cập nhật thông tin chuyến đi biển và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Đây cũng là điểm mới trong tuyên truyền IUU tại Phước Hải, chuyển từ tuyên truyền “nghe và nhớ” chuyển sang hướng dẫn “làm và thực hiện đúng”. Với những ngư dân lớn tuổi, còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải đáp những vướng mắc ngay tại tàu, giúp ngư dân từng bước sử dụng công nghệ trong hoạt động khai thác. Cách làm này góp phần đưa các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản từ yêu cầu quản lý trở thành công việc cụ thể của mỗi chuyến biển.

Trao tặng cờ Tổ quốc tặng các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân.

Đồn Biên phòng Phước Hải còn tăng cường đối thoại với ngư dân thông qua mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân” cùng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng tàu, tuyên truyền đến từng ngư dân”, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và kiểm tra, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng ngư dân, chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.