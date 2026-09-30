Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tập huấn cho 100% cán bộ về điều lệnh, xây dựng chính quy

Đợt tập huấn tập trung giải quyết các tồn tại xuất hiện trong thực tiễn công tác và sinh hoạt ở các đơn vị. Trong đó, trọng tâm là việc chỉnh đốn lễ tiết, tác phong quân nhân; chuẩn hóa động tác trao, nhận phần thưởng; quán triệt và áp dụng thống nhất về việc bổ sung, thống nhất một số quy định về điều lệnh, nghi lễ; thống nhất mô hình, quy cách bố trí hệ thống biển bảng, sắp đặt trật tự nội vụ, nhà kho, nhà bếp, khu kỹ thuật. Cán bộ tham gia tập huấn được tham quan mô hình thực tế tại Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng là đơn vị được chọn làm điểm về xây dựng nền nếp chính quy.

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Sau khi hoàn thành nội dung tập huấn, Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đợt tập huấn đối với 100% cán bộ tham gia. Nội dung kiểm tra tập trung vào 2 phần chính là kiểm tra lý thuyết và thực hành, qua đó đánh giá mức độ nhận thức, nắm vững các quy định, chỉ thị, hướng dẫn mới về điều lệnh, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật, các yếu lĩnh động tác và phương pháp duy trì, tổ chức duy trì tại đơn vị.

Cán bộ lớp tập huấn tham gia kiểm tra phần lý thuyết.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia tập huấn đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời yêu cầu ngay sau đợt tập huấn, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng bổ sung kế hoạch, tổ chức huấn luyện lại cho 100% cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị mình; duy trì nghiêm túc, thường xuyên nền nếp điều lệnh, kỷ luật trong mọi hoạt động sinh hoạt, học tập và công tác.

Các đơn vị cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nội dung đã học vào điều kiện thực tế để xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố trong tình hình mới.