Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trao hỗ trợ cho thân nhân 18 thuyền viên tàu cá QNa 90859-TS

Trung tá Dương Minh Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cùng cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp đến thắp hương, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn cùng các thân nhân thuyền viên và trao hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi gia đình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng) trao hỗ trợ cho gia đình thuyền viên tàu cá QNa 90859-TS bị mất tích.

Trước đó, ngày 25-8-2026, tàu cá QNa 90859-TS trong lúc đang hành nghề trên vùng biển khơi đã gặp sự cố và bị chìm. Chiều ngày 28-8, tàu cá BĐ 98848-TS, BĐ 98960-TS đã phát hiện, cứu vớt được 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859-TS. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 18 thuyền viên bị mất tích.

Ngày 3-9, tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng đã trao hỗ trợ cho 31 thân nhân thuyền viên (mỗi người 1 triệu đồng) và 3 triệu đồng cho thân nhân thuyền trưởng của tàu QNa 90859-TS.

Theo Trung tá Dương Minh Đức, các thuyền viên gặp nạn đều là trụ cột kinh tế chính, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Thời gian tới, đơn vị sẽ chủ động kết nối, vận động các tổ chức và nhà hảo tâm cùng chung tay nhận đỡ đầu các con của thuyền viên mất tích thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, tạo tựa điểm vững chắc giúp các em vượt qua biến cố để tiếp tục con đường học tập.