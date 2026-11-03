Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp chữa cháy 2 tàu cá ngư dân

Lúc 9 giờ 25 phút ngày 3-11, sau khi nhận được thông tin về việc 2 tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang bị cháy, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Hải đội Biên phòng 2 đã báo cáo, đề xuất Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xuồng đi chữa cháy.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà và Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với các lực lượng chữa cháy 2 tàu cá ngư dân đang neo đậu tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng).

Đến 9 giờ 35 phút, các lực lượng của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng tiến hành bơm nước chữa cháy. Đến 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, Tàu ĐNa 90863 TS (chủ tàu Huỳnh Thị Hoa, sinh năm 1967, trú tại tổ 38, phường An Hải) bị cháy hoàn toàn cabin và hư hại hầu như toàn bộ thiết bị hầm máy và điện, phần vỏ tàu và khoang hầm phía trước hư hại nặng. Tàu cá ĐNa 91292 TS (chủ tàu Lê Tam Long, sinh năm 1995, trú tại tổ 43, phường An Hải) bị hư hỏng nặng phần cabin và một số tài sản, trang thiết bị trên tàu.