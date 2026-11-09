Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng khởi tố 3 đối tượng phạm tội về ma túy

Trước đó, ngày 2-11, tại tổ dân phố Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Đồn Biên phòng Hải Vân bắt giữ Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1987, trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ ma túy đá. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Cùng ngày, tại khu vực thuộc phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Hải Vân tiếp tục bắt giữ Hứa Lê Xuân Hiền (sinh năm 1981, trú tại TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ ma túy đá.

Các đối tượng Hứa Lê Xuân Hiền, Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Thị Thanh Duyên (thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ trái sang) bị bắt giữ. Ảnh: TRÚC HÀ

Áp dụng các biện pháp điều tra, trong ngày 2-11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Duyên (sinh năm 1998, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 22 gói ma túy tổng hợp các loại.

Ngày 9-11, Trung tá Bùi Huỳnh Tấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên; khởi tố vụ án hình sự “tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Anh Vũ và Hứa Lê Xuân Hiền, bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.