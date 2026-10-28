Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm 22 sĩ quan

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trao quyết định cho các cá nhân.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòngTP trao quyết định cho 23 sĩ quan. Trong đó, 1 sĩ quan được điều động chuyển công tác về Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 22 sĩ quan được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ tại các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. Ngoài ra, 6 quân nhân chuyên nghiệp được trao quyết định nghỉ chế độ, gồm 3 người nghỉ hưởng chế độ hưu trí và 3 người nghỉ chờ hưu.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các quân nhân nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời, mong muốn các cá nhân tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu tại địa phương, đóng góp kinh nghiệm xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh.

Đối với các sĩ quan được điều động, bổ nhiệm, Đại tá Hoàng Văn Mẫn yêu cầu nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm; cùng cấp ủy, chỉ huy và tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.