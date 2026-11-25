Trong năm, BĐBP TP tổ chức 563 cuộc tuần tra trên bộ và 30 cuộc tuần tra trên biển, kiểm soát hơn 4.100 phương tiện cùng 22.173 thuyền viên. Đơn vị còn tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu sống 32 người, cứu hộ 4 phương tiện và hỗ trợ đưa 1 phương tiện vào bờ an toàn.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả. BĐBP thành phố phát hiện, bắt giữ, xử lý 54 vụ với 112 đối tượng và 2 tổ chức; trong đó, khởi tố 9 vụ với 11 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 16,5 gam Methamphetamine. Đặc biệt, phối hợp đấu tranh 2 chuyên án mua bán người, khởi tố 2 vụ với 13 đối tượng, giải cứu 4 nạn nhân. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ kiêm Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ trao Cờ thi đua của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng tập thể Phòng Nghiệp vụ và danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho Đồn Biên phòng Trung Bình.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, BĐBP TP tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Qua các chương trình, mô hình an sinh, đơn vị vận động trao tặng 43 căn nhà Đại đoàn kết, 1 công trình cấp nước sạch, 1 cầu nông thôn, 1.361 phần quà và 267 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo BĐBP TP trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào biểu dương những kết quả BĐBP TP đạt được; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống từ cơ sở. Tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và chăm lo đời sống nhân dân.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 được các cấp khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.