Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22-9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 5 ngư dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận 5 ngư dân từ tàu cá CM-08032-TS.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn; triển khai các biện pháp phối hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1979, trú tại ấp Sa Bầu, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng thông báo đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 5 ngư dân.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Trung Bình (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ) thăm khám sức khỏe cho các ngư dân.

Đến khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23-9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề để bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ đơn vị và nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

Qua xác minh ban đầu, phương tiện CM-92044-TS gặp nạn trong quá trình hoạt động trên biển do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn. Rất may, toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện đã được tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với gia đình để hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương.