Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ tiếp nhận 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 23-10, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1982, trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) - chủ phương tiện mang số hiệu CT-00787-TS, về việc tàu cá do anh Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1990, trú tại ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã cứu vớt 4 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Tàu cá đưa 4 ngư dân gặp nạn vào bờ.

Các ngư dân được cứu gồm: Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1982), thuyền trưởng; Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2003), Lê Văn Lượm (sinh năm 1990) và Bùi Minh Cảnh (sinh năm 2001) cùng trú tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 4 ngư dân là thuyền viên trên phương tiện BTH-80712-TS. Trong quá trình hoạt động trên biển, do gặp sóng to, gió lớn, phương tiện bị chìm vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 21-10, tại vị trí cách cảng cá Trần Đề khoảng 153 hải lý.

Sau khi phát hiện các ngư dân gặp nạn, tàu cá CT-00787-TS đã tổ chức cứu vớt và đưa các thuyền viên vào bờ. Đến 12 giờ 45 phút ngày 23-10, tàu cập cầu cảng và bàn giao 4 ngư dân cho Đồn Biên phòng Trung Bình.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ) tiếp nhận 4 ngư dân.

Cán bộ quân y thăm khám sức khỏe cho ngư dân.

Ban chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Qua thăm khám, cả 4 ngư dân đều khỏe mạnh.

Ban chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng để bàn giao các ngư dân về với gia đình.