Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại xã Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Ban nhân dân ấp Ngan Rô 1 tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

Cán bộ đơn vị tập trung phổ biến các quy định pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi việc làm thu nhập cao, xuất cảnh trái phép, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài không rõ nguồn gốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ) tuyên truyền về phòng, chống mua, bán người cho hội viên Hội Phụ nữ tại ấp Ngan Rô 1, xã Trần Đề.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Hải đội Biên phòng và Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 25 chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân trên 10 phương tiện.

Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) và các quy định bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Dịp này, đơn vị cấp phát gần 100 tờ rơi tuyên truyền và trao tặng 25 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đồn Biên phòng Vĩnh Châu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ.

Tại xã Vĩnh Hải, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với Ban nhân dân ấp Âu Thọ A và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hải tuyên truyền về phòng, chống mua bán người dưới 16 tuổi và tội phạm ma túy cho 100 người dân, học sinh.

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu phối hợp với Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ (phường Vĩnh Châu) tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho hơn 600 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình và Hải đội Biên phòng cấp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho chủ phương tiện.

Thông qua các hoạt động, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; phát huy trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển an toàn, ổn định.