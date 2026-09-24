Bộ đội Biên phòng tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên
Hưởng ứng Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, trong đó, điểm nhấn là chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt động được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tạo không khí vui tươi và mang đến nhiều món quà ý nghĩa cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên.
Tuấn Khang (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-doi-bien-phong-to-chuc-tet-trung-thu-cho-tre-em-vung-bien-post507963.html