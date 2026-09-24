Bộ đội Biên phòng tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trao quà cho học sinh tại điểm trường Dào Dần Sán, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai trong Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm". Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cùng giáo viên và các em học sinh trang trí mâm cỗ Trung thu trong Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026 tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và đại diện Nhóm G9 “Vì nụ cười trẻ thơ” thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các em được đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Ảnh: Thanh Bình

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh trong Chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026. Ảnh: Quang Tiến

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Tạp chí Thương hiệu và Công luận, cấp ủy, chính quyền xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và các nhà hảo tâm trao quà cho các em nhỏ xã Khánh Bình, tỉnh An Giang nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Phi Vân

Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao quà Trung thu cho con của cán bộ đơn vị. Ảnh: Trúc Hà

Tuấn Khang (thực hiện)