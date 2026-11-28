Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.Năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

BĐBP tỉnh Lâm Đồng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống, bảo vệ an toàn địa bàn biên giới.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc. Kết quả huấn luyện quân sự, quốc phòng đạt 100% nội dung, thời gian, có 76,7% đạt khá, giỏi; huấn luyện 280 chiến sĩ mới đạt kết quả khá.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực; đơn vị chủ trì, phối hợp xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng; phát hiện, xử lý 198 vụ với 367 đối tượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Công tác Đảng, công tác Chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm được tổ chức sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, có 48 tập thể, 127 cá nhân được các cấp khen thưởng; tổ chức tiếp nhận, trao 377 Huân chương, Huy chương các loại.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng; tham gia các cuộc thi chính luận đạt nhiều giải thưởng ở cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, BĐBP tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trao quà trị giá hơn 5,32 tỷ đồng; chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” trao 8.441 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng. Đơn vị triển khai xây dựng 6 Nhà đồng đội, 18 Nhà đại đoàn kết.

Đặc biệt, có 14 cán bộ Biên phòng được giới thiệu tham gia ứng cử và trúng cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031, góp phần tăng cường sự tham gia của lực lượng Biên phòng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

BĐBP tỉnh trao tặng Nhà tình nghĩa và học bổng trong Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng và công tác Đảng, công tác Chính trị trong thời gian tới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.