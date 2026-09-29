Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Tàu cá hoạt động sai vùng khai thác bị lực lượng tuần tra phát hiện, kiểm tra. Ảnh: Trần Giỏi

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 28/9, Hải đội Biên phòng 1 phối hợp với Đồn Biên phòng Hàm Luông tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển ven bờ của tỉnh. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu KG-90864-TS, có chiều dài lớn nhất 19,95m, do ông Nguyễn Thành Đầy (sinh năm 1985, trú tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng và KG-93110-TS, có chiều dài lớn nhất 17,90m do ông Châu Thanh Hải (sinh năm 1963, trú tại ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động khai thác thủy sản bằng hình thức lưới kéo (giã cào đôi).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng tuần tra xác định 2 tàu cá nói trên có hành vi khai thác thủy sản sai vùng khai thác.

Cùng thời gian này, tại khu vực rạch Khâu Băng, thuộc thủy phận ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cổ Chiên tiến hành kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát BT-01064-TS do ông Trần Văn Hiệp (sinh năm 1988, trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá chở 1.300 lít chất lỏng nghi là dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: Trần Giỏi

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên tàu cá BT-01064-TS có 1.300 lít chất lỏng màu nâu nhạt, có mùi dầu. Ông Hiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Qua làm việc, ông Hiệp thừa nhận số chất lỏng nói trên là dầu diesel.

Hiện, Đồn Biên phòng Cổ Chiên đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa sông Hàm Luông, Đồn Biên phòng Hàm Luông phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu TV-2139-TS và TV-20300-TS do ông Nguyễn Văn Nghiệp (sinh năm 1995, trú tại xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, đang hoạt động khai thác thủy sản sai nghề so với nghề đăng ký trong giấy phép khai thác thủy sản. Đồn Biên phòng Hàm Luông đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.