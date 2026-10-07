Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Hòa.

Dịp này, các đơn vị trao 50 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 25 triệu đồng; trao 50 suất quà tặng hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 25 triệu đồng.

Lãnh đạo tham dự chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ sinh kế cho 5 hội viên phụ nữ nghèo gồm máy ép nước mía và máy may công nghiệp với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách nhà nước và “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ khó khăn và phụ nữ biên cương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long quản lý.

Cũng tại chương trình, đại diện Công ty cổ phần Agape Group trao 10 phần quà tặng các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Chương trình nhằm tiếp tục phát huy kết quả thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia các hoạt động hướng về địa bàn biên giới. Qua đó, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, đồng thời tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.