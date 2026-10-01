Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát 1.000 tờ rơi, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến người dân khu vực biên giới xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Hoàng Chính

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Thuận phổ biến đến cán bộ, nhân dân những nội dung cơ bản của 3 văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống ma túy và những nội dung trọng tâm của Đề án 1371. Đồng thời, thông tin về trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Thượng tá Phan Văn Minh, Trợ lý Pháp chế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân từng bước nâng cao. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân, để mỗi người dân thực sự trở thành một "tai mắt" ở cơ sở; đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng bám địa bàn, giữ vững đường biên, mốc giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc”.

Tỉnh Tuyên Quang có trên 277km chiều dài biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Toàn tỉnh có 536 tổ an ninh tự quản, với 1.738 thành viên; 856 hộ gia đình và 107 tập thể tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc. Các mô hình tự quản đã góp phần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo nền tảng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Hoàng Chính

Thực hiện Đề án 1371, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; củng cố niềm tin, tăng cường sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới Tuyên Quang hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.