Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp thực hiện chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2026-2030

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Thắng

Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang; cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của hai đơn vị.

Giai đoạn 2021-2025, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với Bộ đội Biên phòng tỉnh, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, hai đơn vị đã phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới với tổng kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 34 căn nhà “Mái ấm tình thương”; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Hai đơn vị cũng hỗ trợ 65 mô hình sinh kế chăn nuôi bò và lợn sinh sản cho 65 hộ hội viên phụ nữ nghèo, tổng trị giá 498 triệu đồng; trao 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng; tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá 75 triệu đồng; hỗ trợ 2 bộ máy vi tính trị giá 30 triệu đồng; tặng quà, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị còn phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 292 lớp xóa mù chữ cho 6.680 hội viên, phụ nữ. Hoạt động này góp phần nâng cao trình độ dân trí, khả năng giao tiếp, tiếp cận thông tin và tạo điều kiện phát triển sinh kế bền vững cho phụ nữ khu vực biên giới.

Theo kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030, hai đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới về bình đẳng giới, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và gia đình.

Cùng với đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ biên giới tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao năng lực chuyển đổi số, tham gia chương trình “Bình dân học vụ số”. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ từng bước làm quen với các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào đời sống và phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua chương trình, hai đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cấp hội phụ nữ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới; tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cùng Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Việt Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang khẳng định, việc phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng trong chăm lo đời sống hội viên phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới. Trong giai đoạn 2026-2030, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời hỗ trợ người dân, nhất là hội viên phụ nữ ở khu vực biên giới có điều kiện tiếp cận các nền tảng, ứng dụng số và tham gia chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại tá Lê Việt Phương bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành chặt chẽ của các cấp, các ngành, chương trình sẽ được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.