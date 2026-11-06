Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang ký kết nghĩa với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc

Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn cùng đại diện chính quyền địa phương hai bên.

Đại diện các đơn vị ký kết nghĩa.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất duy trì các chế độ hội đàm, trao đổi thông tin, gặp gỡ, tiếp xúc khi có vụ việc; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các sự kiện biên giới và vụ việc đột xuất; hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao.

Những năm qua, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và các đồn công an quản lý biên giới Trung Quốc thường xuyên duy trì trao đổi thông tin, hội đàm, gặp gỡ, tuần tra song phương và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế biên mậu.

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việc ký kết nghĩa giữa 8 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang với 7 đồn công an quản lý biên giới thuộc Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố quan hệ phối hợp, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên; tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.