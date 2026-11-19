Trưởng đoàn hai bên trao biên bản hội đàm. Ảnh: Kim Khánh

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam), gồm các đồn: Đồn Biên phòng Lũng Cú, Săm Pun, Sơn Vĩ do Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do đồng chí Triệu Bác, Đại đội trưởng Đại đội Quản lý biên giới Phú Ninh thuộc Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, các đơn vị đã đánh giá cao kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới thời gian qua. Hai bên khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2026, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai Bên đã duy trì tốt cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới; kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm và tình hình phát sinh trên khu vực biên giới. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất; tổ chức tuần tra song phương theo kế hoạch; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đồng thời, chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Kim Khánh

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã tổ chức Lễ ký kết nghĩa Đồn - Đồn hữu nghị năm 2026. Nội dung ký kết tập trung vào việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, thiết thực và hiệu quả giữa các đơn vị; duy trì trao đổi, gặp gỡ, giao lưu; phối hợp tổ chức tuần tra song phương, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới và kịp thời thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Đại diện các đơn vị tham gia hội đàm khẳng định, việc duy trì hội đàm định kỳ và tổ chức ký kết nghĩa Đồn - Đồn hữu nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.