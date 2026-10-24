Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đưa pháp luật đến đồng bào khu vực biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền xã Thàng Tín tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Ảnh: Chiến Thắng

Tại các buổi tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang hai xã Thàng Tín, Bản Máy phổ biến đến cán bộ, nhân dân những nội dung cơ bản của 3 văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống ma túy và những nội dung trọng tâm của Đề án 1371. Đồng thời, thông tin về trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát hơn 1.200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân, góp phần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống của đồng bào khu vực biên giới.

Khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang có chiều dài hơn 277km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và một phần tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau sáp nhập, số xã biên giới giảm từ 34 xuống còn 17 xã. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 536 tổ an ninh tự quản với 1.738 thành viên; 856 hộ gia đình và 107 tập thể tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc. Các mô hình tự quản góp phần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo nền tảng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ Biên phòng kết hợp sử dụng tiếng dân tộc để tuyên truyền pháp luật đến người dân. Ảnh: Chiến Thắng

Trung tá Mua Mí Cáy, Trợ lý dân vận, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đã được nâng lên. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân, để mỗi người dân thực sự trở thành một ‘tai mắt’ ở cơ sở; đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng giữ vững đường biên, mốc giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Thời gian qua, thực hiện Đề án 1371, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số ở khu vực biên giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới tỉnh Tuyên Quang.