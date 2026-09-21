Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm"

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào dịp Tết Trung thu, nhằm chăm lo, động viên, giúp trẻ em có một mùa Trung thu vui vẻ, đáng nhớ.

Các hoạt động ý nghĩa được tổ chức mang đến cho trẻ em khu vực biên giới một mùa Trung thu ấm áp, rộn ràng.

Để tổ chức chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Tại các chương trình, trẻ em được giao lưu văn hóa, văn nghệ, xem múa lân, tham gia các trò chơi tập thể và nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm thú vị khác.

Dịp này, hàng trăm suất học bổng và phần quà gồm quần áo, đồ dùng học tập, lương thực, thực phẩm... được trao tặng cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động với tổng trị giá khoảng hơn 800 triệu đồng.

Trao tặng học bổng, quà cho học sinh và người dân khu vực biên giới.

Trong thời gian tới, căn cứ tình hình thực tế, các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp với địa phương, các tổ chức, cá nhân tổ chức chương trình vui Trung thu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em khu vực biên giới.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” góp phần mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đối với trẻ em, người dân còn khó khăn. Qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” và chung tay chăm lo cho trẻ em có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn.