Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thăm hỏi, tặng quà con em gia đình liệt sĩ

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà gia đình liệt sĩ thiếu tá Vàng Văn Nhu, Phó đội trưởng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ra Mai - Ảnh: N.H

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với con em gia đình người có công với cách mạng; đồng thời động viên các cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Việc tổ chức thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ cho con liệt sĩ là việc làm thiết thực, góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội trong cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Qua đó, tiếp tục khẳng định tình cảm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm và niềm tự hào cho thế hệ trẻ.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, vun đắp và gìn giữ truyền thống tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì biên giới bình yên.