Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đinh Quân

Tham dự hội nghị có Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí trong Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; chỉ huy các phòng, ban, đội nghiệp vụ và đồn trưởng, chính trị viên các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả công tác đấu tranh của các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2026; đồng thời quán triệt, triển khai các nội dung, biện pháp thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện đợt cao điểm. Các ý kiến tham luận tập trung đánh giá khách quan tình hình trên địa bàn quản lý, phụ trách; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm thời gian qua, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Trinh sát, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép.

Các đơn vị tích cực triển khai biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình địa bàn nội, ngoại biên; đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Giáp yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm; tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Quân

Đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình hoạt động của các loại đối tượng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đường sông, nhất là tại các địa bàn, khu vực trọng điểm.

Cùng với đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân khu vực biên giới.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1/12/2026 đến ngày 28/2/2027.