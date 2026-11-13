Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Bằng

Việc ký kết nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369 km, có 19 xã biên giới, tiếp giáp ba tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tbong Khmum của Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ cửa khẩu và kinh tế biên giới. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Nguyễn Công Tuân, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, quá trình xây dựng Quy chế được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Đảng, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Quy chế gồm 3 chương, 6 điều, xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Đảng ủy các xã biên giới. Trọng tâm là duy trì trao đổi thông tin định kỳ hằng quý về tình hình biên giới và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện công tác dân vận.

Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng ủy 19 xã biên giới sẽ phối hợp xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị cơ sở; tạo điều kiện để cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ ấp theo quy định. Các chương trình “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được triển khai gắn với chăm lo đời sống nhân dân.

Đại tá Dương Văn Dược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Xuân

Đại tá Dương Văn Dược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới duy trì ổn định tình hình địa bàn, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật là các mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; đưa đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp, phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, tạo nền tảng để huy động sức dân tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Theo Đại tá Dương Văn Dược, trước yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới, việc thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, thường xuyên giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Đảng ủy các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở để phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đại diện cấp ủy các xã biên giới, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, các địa phương thống nhất cao với nội dung Quy chế và xác định việc tổ chức thực hiện phải gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng xã. Việc cụ thể hóa Quy chế và duy trì các hoạt động phối hợp sẽ góp phần tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bến Cầu, đại diện cấp ủy các xã biên giới phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Lê Xuân

Các xã biên giới tiếp tục phối hợp xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, phụ trách hộ gia đình; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, cung cấp thông tin và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhân rộng các mô hình, cách làm phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng ủy 19 xã biên giới trong quá trình xây dựng, thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiệu quả của Quy chế không chỉ thể hiện ở việc ký kết mà quan trọng hơn là quá trình tổ chức thực hiện phải đồng bộ, thường xuyên, tạo chuyển biến thực chất. Các cấp ủy cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ hoặc xuất hiện khoảng trống trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại diện Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Đảng ủy các xã biên giới trao Quy chế phối hợp đã ký kết, thống nhất tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Lê Xuân

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Tây Ninh đang phát triển mạnh về kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng hoạt động giao thương. Vì vậy, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, nhất là trên tuyến biên giới, có ý nghĩa trực tiếp đối với môi trường đầu tư và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy các xã biên giới tiếp tục phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong đó, tập trung triển khai Đề án phát triển kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và Kế hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; tăng cường đối ngoại biên phòng, đối ngoại chính quyền và giao lưu nhân dân với các địa phương giáp biên của Campuchia.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng ủy 19 xã biên giới cần cụ thể hóa Quy chế thành chương trình, kế hoạch phối hợp hằng năm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối thực hiện; duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin, kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng tuyến biên giới Tây Ninh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.