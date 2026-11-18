Trước đó vào trưa 11-11, tại khu vực biên giới xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam và Công an tỉnh Tây Ninh bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 13kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Quân (thứ hai, từ trái sang) và Tống Linh Chi.

Hai đối tượng là: Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1996) và Tống Linh Chi (sinh năm 2000), cùng cư trú tại phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh. Hai đối tượng đang sử dụng ô tô biển kiểm soát 50E-910.73, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của hai đối tượng tại phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh, Ban Chuyên án thu giữ thêm 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.