Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giúp nhân dân khắc phục hậu quả hỏa hoạn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với nhân dân dập lửa, không để đám cháy lan sang khu vực lân cận. Ảnh: Quàng Hùng

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Mường Lạn, khoảng 15 giờ ngày 15/11, người dân bản Cống, xã Mường Lạn phát hiện cột khói đen bốc lên từ nhà ông Lường Văn Pia. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Mường Lạn khẩn cấp cử hơn 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân và chính quyền địa phương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Tuy nhiên, do ngôi nhà được dựng từ lâu, chủ yếu bằng tre, gỗ, nứa đã khô, khi lửa bùng phát gặp gió lốc nên nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình ông Pia. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được nhận định nghi do chập điện.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các thành viên trong gia đình ông Pia đều đi làm nương. Khi người dân xung quanh phát hiện, ngọn lửa đã bùng phát lớn, khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Ước tính tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn cùng nhân dân nỗ lực dập lửa, không để đám cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lạn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp gia đình ông Pia ổn định cuộc sống trước mắt. Ảnh: Quàng Hùng

Trước những thiệt hại của gia đình, lãnh đạo Đồn Biên phòng Mường Lạn đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ một số nhu yếu phẩm thiết yếu như nước mắm, muối, gạo, chăn, màn và tiền mặt, với tổng trị giá hơn 2 triệu đồng, giúp gia đình ông Pia tạm thời ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Mường Lạn sẽ khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà mới, giúp gia đình ông Pia sớm ổn định cuộc sống.