Thiếu tướng Trần Hải Bình phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Viết Lam

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác

Quảng Trị là địa bàn có tuyến biên giới đất liền và bờ biển kéo dài, dân cư đông đúc, nhiều thành phần dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cùng sinh sống. Hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra sôi động, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quy chế biên giới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển. Trong đó, đơn vị chú trọng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, dự báo sát diễn biến địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nổi bật trong năm 2026 là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới sau khi sắp xếp tổ chức, điều chỉnh địa giới hành chính. Đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2026 và kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phát sinh.

Trong công tác đối ngoại, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra song phương cấp tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Khăm Muồn và Sạ Vẳn Nạ Khệt của Lào; phối hợp với Bộ đội Biên phòng các địa phương giáp ranh và Hải đoàn 48 trong quản lý, bảo vệ vùng biển tiếp giáp. Đặc biệt, cuộc diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới “Cha Lo - Na Phàu 2026” giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đối với công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đơn vị triển khai nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2026 và kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn, xây dựng 7 đơn vị điểm trên các mặt công tác; tổ chức tập huấn điều lệnh, xây dựng chính quy gắn với kiểm tra Phó đồn trưởng nghiệp vụ giỏi. Công tác huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật được tổ chức đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, kết quả đạt khá.

Thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu tham mưu. Ảnh: Viết Lam

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai tích cực. Trong năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 74 tổ với 526 lượt cán bộ, chiến sĩ và 12 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu người đuối nước, chữa cháy rừng, cháy tàu cá, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt. Đồng thời, triển khai 9 tổ công tác với 87 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 552 hộ với 2.048 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ. Ảnh: Viết Lam

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2026, đơn vị xây dựng 37 kế hoạch đấu tranh chuyên án, vụ án và kế hoạch cao điểm; chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 630 vụ với 694 đối tượng. Trong đó, chủ trì phát hiện, xử lý 591 vụ với 642 trường hợp; đấu tranh thành công 14 chuyên án, 34 vụ án; khởi tố 44 vụ với 56 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 18.785 viên và 28,6 gram ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 7 viên đạn, 30 tấn pháo nổ các loại, 375,12 gram vàng, 67.250kg đường, 6.931,7 lít xăng, 48.899,3 lít dầu cùng nhiều phương tiện, tang vật khác. Đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 532 vụ với 573 đối tượng, số tiền trên 3,1 tỷ đồng; thanh lý, sung công quỹ Nhà nước trên 1,3 tỷ đồng.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác Đảng, công tác chính trị được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ, có chiều sâu. Các mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Tổ 3 người” tiếp tục được duy trì hiệu quả. Đáng chú ý, mô hình nhóm zalo “Hậu phương quân đội” phát huy tác dụng trong phối hợp giữa đơn vị với gia đình để quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú.

Công tác vận động quần chúng tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu thành lập 38 tập thể tự quản đường biên, mốc quốc giới, 217 tổ tự quản an ninh, trật tự và 98 tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển.

Đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Hiện có 20 đồng chí tham gia cấp ủy xã, phường; 13 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 9 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn đơn vị có 101 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản; 490 đảng viên phụ trách 1.861 hộ gia đình.

Các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì, nhân rộng, tiêu biểu như: “Ánh sáng vùng biên”, “Truyền thanh bản xa”, “Tiếng máy vùng biên”, “Giếng nước sạch”, “Mái ấm biên cương”, “Tủ thuốc Biên phòng”, “Thứ Bảy về Bản”, “Ổ bánh mì biên giới”, “Nồi cháo nghĩa tình” và chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Đơn vị tiếp tục đỡ đầu 197 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và 370 học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, trong đó có 13 học sinh người Lào.

Đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu công tác hậu cần - kỹ thuật. Ảnh: Viết Lam

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được triển khai chủ động, thực chất. Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn (Lào), giai đoạn 2026 - 2030”. Các hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trên lĩnh vực quản lý cửa khẩu, đơn vị duy trì nghiêm quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại các cửa khẩu, cảng biển; chủ động điều chỉnh phương án quản lý phù hợp với tình hình thực tế. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đoàn kiểm tra hồ sơ, tài liệu công tác cửa khẩu. Ảnh: Viết Lam

Đoàn kiểm tra thể lực đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Đoàn kiểm tra khả năng sử dụng, tháo lắp vũ khí được biên chế. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hải Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc trong chuẩn bị tài liệu, xây dựng hệ thống báo cáo, bảo đảm quân số và tổ chức thực hiện các phương án thực binh theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Đồng chí ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đối ngoại biên phòng và triển khai các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gợi ý các giải pháp để đơn vị tiếp tục quan tâm khắc phục.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đơn vị và tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị rà soát, đánh giá thực chất chất lượng các mặt công tác; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.