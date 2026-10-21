Cụ thể, khoảng 6 giờ cùng ngày, tàu cá số hiệu QB-38557-TS do ông Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, đang di chuyển vào cửa Roòn thì bị mắc cạn.

Nước tràn vào khiến tàu chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về phía Đông Nam. Cả 4 thuyền viên tự bơi vào bờ an toàn. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Roòn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ đưa tàu cá bị chìm vào bờ.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn cử 5 cán bộ của Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn.

Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng ứng cứu đã kéo được tàu bị chìm vào bờ.