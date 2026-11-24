Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà ở cho người dân bản Đoàn Kết, xã Trường Sơn. Ảnh: Ngọc Hòa

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng, các công trình được triển khai tại 3 xã Trường Sơn, Kim Ngân và Lao Bảo là kết quả của sự quan tâm, kết nối, vận động từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Theo kế hoạch, các hạng mục đầu tư gồm 48 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 13 giếng nước sạch, 10 công trình đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và các công trình phục vụ hoạt động dạy, học tại trường học. Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện.

Các công trình không chỉ góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp đồng bào vùng biên ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp cận nguồn nước sạch và nâng cao chất lượng giáo dục. Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên, bảo đảm an ninh, trật tự, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đây là sự sẻ chia, đồng hành đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với đồng bào nơi biên giới; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh quyết tâm huy động nhân lực, phương tiện, khắc phục khó khăn để triển khai các công trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 22/1/2027. Ảnh: Ngọc Hòa

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh quyết tâm tập trung chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện, khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai các công trình.

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình phấn đấu hoàn thành trước ngày 22/1/2027. Những mái ấm mới, giếng nước sạch, tuyến đèn chiếu sáng cùng các công trình phục vụ giáo dục được kỳ vọng sẽ góp phần làm đổi thay diện mạo các bản làng biên giới, giúp nhân dân có điều kiện đón Xuân Đinh Mùi 2027 trong cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các đại biểu trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn. Ảnh: Ngọc Hòa

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Vũ Khiêm và Đại tá Trịnh Thanh Bình đã trao 11 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Sơn.