Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị: Chặn tội phạm ngay từ 'cửa ngõ' Lao Bảo

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận định: “Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao sẽ kéo theo nguy cơ gia tăng hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Trong đó, nổi lên là tội phạm ma túy; hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, gia súc, gỗ, đường kính với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động”.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) tuần tra kiểm soát địa bàn biên giới, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, các đơn vị BĐBP tỉnh tập trung rà soát toàn diện địa bàn nội, ngoại biên, nắm chắc tình hình, phương thức hoạt động của các đối tượng, đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án đấu tranh phù hợp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Lao Bảo là một trong những địa bàn trọng điểm về phòng, chống buôn lậu. Tại đây, BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra, kiểm soát địa bàn; đánh giá tổng thể hiệu quả việc tăng cường lực lượng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thời gian qua, từ đó kịp thời điều chỉnh phương án bố trí lực lượng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ cho lực lượng phá án.

Cùng với kiểm soát chặt địa bàn, BĐBP tỉnh chú trọng đấu tranh, triệt phá các chuyên án đã xác lập, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm cuối năm và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao để tổ chức vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua biên giới.

Một trong những hướng triển khai trọng tâm là đẩy mạnh phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào, nhất là tại các tỉnh Khammouane, Savannakhet và Salavan. Thông qua duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ tình hình và phối hợp đấu tranh với các đường dây tội phạm xuyên biên giới, lực lượng chức năng hai nước chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động tập kết, vận chuyển hàng cấm từ sớm, từ xa, hạn chế hàng hóa thẩm lậu vào nội địa Việt Nam.

Ba đối tượng người nước ngoài trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam bị các lực lượng phối hợp bắt giữ.

Thực tế cho thấy, pháo nổ vận chuyển từ Lào vào Việt Nam là một trong những vấn đề nổi lên trên tuyến biên giới Quảng Trị, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Trong năm 2026, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) xác lập, đấu tranh thành công Chuyên án QT926, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ khoảng 30 tấn pháo hoa nổ các loại.

Các lực lượng tổ chức tiêu hủy tang vật 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Đáng chú ý, từ việc trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ trong quá trình đấu tranh chuyên án, tháng 10-2026, Đại đội Biên phòng 320 của Lào tiếp tục phát hiện 3 vụ với 7 đối tượng, thu giữ khoảng 1,1 tấn pháo hoa nổ đang được tập kết, chuẩn bị vận chuyển vào Việt Nam.

Trong 10-2026, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới biển và đất liền tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với nhiều đường dây, đối tượng phạm tội. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh chủ trì bắt giữ, xử lý 548 vụ với 585 đối tượng. Trong đó, phát hiện 47 vụ án hình sự với 60 đối tượng, xác lập và đấu tranh 14 chuyên án; thu giữ 18.785 viên và 28,8 gram ma túy tổng hợp, 728,8kg pháo nổ, 214kg thuốc nổ cùng nhiều vật liệu nổ tự chế khác.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 18 vụ với 26 đối tượng, thu giữ 12.737 viên ma túy tổng hợp, hơn 30 tấn pháo nổ, 10 tấn đường kính cùng nhiều tang vật liên quan.

Tuy nhiên, Đại tá Trịnh Thanh Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác nắm, quản lý địa bàn và dự báo tình hình ở một số thời điểm chưa thực sự sâu sát, vẫn còn tình trạng hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới. Nguyên nhân chủ yếu do tuyến biên giới dài, trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn mỏng; công tác chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa quyết liệt. Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, duy trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Lào. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, tạo sinh kế hợp pháp, ổn định cuộc sống. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở.