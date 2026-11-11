Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn đã làm nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Vệ với lưu lượng lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở thuộc thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sạt lở đã ăn sâu vào bờ sông khoảng 30m và chiều dài khoảng 200m; đồng thời, khu vực bờ biển cũng bị sạt lở theo chiều dọc khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và hoạt động sinh kế của người dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với địa phương tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa các ghe bị chìm lên vị trí an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trung tá Tiêu Tấn Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, bên cạnh hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền khuyến cáo người dân khu vực Cửa Lở nâng cao cảnh giác, không đến gần khu vực bờ sông, bờ biển đang bị sạt lở, tuyệt đối không chủ quan nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 10-11, tại thôn Đức Lợi, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra lốc xoáy, làm tốc mái 22 ngôi nhà của người dân. Ngay sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Đức Minh (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh tích cực hỗ trợ các gia đình thu dọn vật liệu, sửa chữa, gia cố nhà cửa, khắc phục những hư hỏng do lốc xoáy gây ra, góp phần sớm ổn định nơi ăn ở và sinh hoạt của người dân.