Theo Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Trà Câu lên mức báo động III, nhiều khu vực bị ngập úng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang đến từng nhà hỗ trợ người dân kê cao tài sản.

Đặc biệt, từ đêm 27-11 đến khoảng 2 giờ sáng 28-11, nước sông lên nhanh và dâng cao, nhiều người dân trở tay không kịp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với Công an, Ban chỉ huy Quân sự phường Trà Câu và các lực lượng của địa phương hỗ trợ nhân dân kê cao tài sản, gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, đắp kè ngăn nước vào nhà.

Ông Hồ Văn Lộc, người dân tổ dân phố Thủy Triều (phường Trà Câu) cảm kích trước sự có mặt kịp thời và sự tận tình giúp đỡ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang và các lực lượng đắp kè ngăn nước vào nhà người dân.

"Nước lên nhanh quá, nhà tôi ít người nên không kịp dọn đồ. May nhờ có các chú Bộ đội Biên phòng Phổ Quang đến kịp thời, kê cao đồ đạc, gia cố, không cho nước vào nhà. Sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng rất kịp thời, hiệu quả, người dân rất cảm kích và biết ơn”, ông Hồ Văn Lộc chia sẻ.

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang cùng các lực lượng vẫn đang làm nhiệm vụ tại tổ dân phố Thủy Triều, túc trực, sẵn sàng ứng phó khi người dân cần.