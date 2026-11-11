Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cùng các lực lượng hỗ trợ người dân xã An Phú đưa phương tiện, ngư lưới cụ bị chìm lên bờ. Ảnh: Văn Tánh

Mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Vệ đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi). Theo ghi nhận tại hiện trường, sạt lở lấn sâu vào bờ sông khoảng 30 mét, chiều dài khoảng 200 mét. Cùng với đó, tình trạng triều cường, sóng biển dâng cao đã làm cho bờ biển tại khu vực này bị bào mòn khoảng 50 mét đất. Tình trạng này đe dọa tài sản và hoạt động sinh kế của người dân.

Trước tình hình thiên tai phức tạp, sáng 11/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương xã An Phú và các lực lượng kiểm tra tình hình. Đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, trục vớt, đưa ghe, thuyền đến vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đơn vị tuyên truyền cho người dân khu vực Cửa Lở không đến gần bờ sông, bờ biển đang bị sạt lở; sẵn sàng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn trong trường hợp tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.

Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp cùng các lực lượng sửa chữa nhà ở cho người dân xã Long Phụng. Ảnh: Văn Tánh

Tại thôn An Chuẩn, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 20 giờ ngày 10/11, lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại khu dân cư số 2, 3, 4. Lốc xoáy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 22 nhà ở của người dân địa phương bị tốc mái. Đồn Biên phòng Đức Minh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương khẩn trương giúp người dân sửa chữa, khắc phục nhà ở bị hư hỏng, ổn định đời sống.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 9/11 đến sáng 11/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 500mm, khiến lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương. Tại các địa phương ven biển, nước lũ kết hợp với triều cường đã làm cho một số hộ dân bị thiệt hại tài sản.