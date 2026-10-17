Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Theo kế hoạch, các đơn vị phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm là phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản; không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.

Đại diện Đồn Biên phòng Bình Hải, Hải đội Biên phòng (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ký kết phối hợp.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số trong đời sống và phát triển kinh tế; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hóa, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng quan tâm chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Trao quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 48 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm động viên chị em vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua chương trình, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Hội Liên hiệp Phụ nữ, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.