Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, xử lý 20 vụ, 220 đối tượng vi phạm pháp luật

Tháng 9, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Tổ chức 49 lần/1.084 lượt người tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang 45 km đường tuần tra; 6 lần/384 lượt người tham gia phát quang song phương 5 km đường thông tầm nhìn biên giới. Phân công 167 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ đạo, hướng dẫn các đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, Tà Lùng tham gia diễn tập phòng thủ dân sự xã Trà Lĩnh và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phục Hòa.

Chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý 20 vụ/220 đối tượng vi phạm pháp luật; đấu tranh thành công Chuyên án CB926p, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới. Xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/3 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước 7,5 triệu đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trao tặng 2 xe đạp, 75 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 20,4 triệu đồng; lắp đặt 40 cột đèn năng lượng mặt trời, trị giá 100 triệu đồng. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Tạ Văn Tuân, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; duy trì nghiêm thành phần, kíp trực sẵn sàng chiến đấu và các chế độ nền nếp theo quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; quản lý chặt chẽ tư tưởng quân nhân, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm.

Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.