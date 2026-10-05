Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động thi đua cao điểm "80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca"

Sáng 5-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026) với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 19-12. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026.