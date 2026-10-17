Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh An Giang về đối tượng truy nã. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm cho xã hội cần phải được ngăn chặn, bắt giữ kịp thời. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các đồn, Hải đội Biên phòng khẩn trương rà soát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin để phát hiện bắt giữ đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp xác minh và xác định đối tượng có nhiều khả năng đang làm thuê trên tàu cá mang biển kiểm soát NĐ-92699-TS. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Hải đội Biên phòng 2 xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng.

Hồi 5 giờ 30 phút ngày 17/10, biên đội gồm 22 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 3 phương tiện là tàu BP 04-04-01, tàu BP 04-04-04 và xuồng BP 04-07-06, xuất phát thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt và dẫn giải đối tượng Lê Ngọc Huy đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, tại tọa độ (N19º54.177' Vĩ độ Bắc; E106°14.999 Kinh độ Đông), trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, biên đội tiếp cận, kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát NĐ-92699-TS. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin trong Quyết định truy nã số 9054/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 2/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt và dẫn giải đối tượng Lê Ngọc Huy đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã tại vùng biển tỉnh Ninh Bình.

Tiến hành đấu tranh, đối chiếu thông tin nhân thân và đặc điểm nhận dạng trùng khớp với lệnh truy nã của Công an tỉnh An Giang. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình xác định người trên tàu là Lê Ngọc Huy, có hộ khẩu thường trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và áp giải đối tượng về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh để làm rõ việc.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, cho biết: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới biển luôn được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chủ động thống nhất trong nắm tình hình, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Qua vụ việc này, vai trò của công tác phối hợp giữa các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục được thể hiện rõ, từ trao đổi, tiếp nhận thông tin đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở để Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.