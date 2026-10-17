Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh An Giang về đối tượng truy nã, xác định đây là đối tượng nguy hiểm cho xã hội cần được ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các đồn và Hải đội Biên phòng khẩn trương rà soát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin để phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Lê Ngọc Huy.

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, xác định đối tượng có nhiều khả năng đang làm thuê trên tàu cá mang biển kiểm soát NĐ-92699-TS, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (thứ ba, từ trái qua).

Hồi 5 giờ 30 phút ngày 17-10, biên đội gồm 22 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 3 tàu, xuồng xuất phát thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, biên đội tiếp cận, kiểm tra tàu cá biển kiểm soát NĐ-92699-TS. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin trong quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Xác định người trên tàu là Lê Ngọc Huy, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang, tổ công tác đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và áp giải đối tượng về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.