Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Thạch

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân khu vực biên giới, ven biển nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2026-2030, hai bên tập trung phối hợp thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; vận động nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự; củng cố tổ chức Hội, hệ thống chính trị cơ sở; triển khai chuyển đổi số, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ cho nông dân vùng biên giới, ven biển.

Trong đó, hai bên chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa bàn; hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, cây, con giống, khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, tổ tự quản an ninh, trật tự, tổ, đội tàu thuyền an toàn; triển khai các mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”, “Sinh kế nông dân vùng biên”, “Rau xanh biên cương, tình thương nội trú liên cấp”.

Hai bên cũng phối hợp vận động ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó, quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới, ven biển.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh trao ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Thạch

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tập trung cụ thể hóa chương trình phối hợp thành những nội dung, mô hình thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; tăng cường hướng về cơ sở, quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở nội dung ký kết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân tại các xã, phường biên giới sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch, hoạt động phù hợp với thực tiễn, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết quân - dân, xây dựng khu vực biên giới, ven biển Nghệ An ngày càng ổn định, phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.