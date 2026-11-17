Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao ban công tác Đảng, công tác chính trị.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định công tác Đảng, công tác chính trị phải đi trước một bước, bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ làm trọng tâm.

Việc quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, gắn với cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị.

Nổi bật là việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đầu năm, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ vững kỷ cương, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết bài trừ chủ nghĩa cá nhân và các hành vi lệch chuẩn”, gắn với đợt sinh hoạt “Chỉnh huấn” theo Chỉ thị số 76/ CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận được chú trọng. Các mô hình “Mỗi tuần 1 câu hỏi, 1 đáp án”, “Tổ 3 người”, “Chiến sĩ biên phòng viết” tiếp tục được duy trì, hoạt động ngày chính trị văn hóa và tinh thần, ngày pháp luật, hội nghị báo cáo viên định kỳ được thực hiện nền nếp.

Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và quy chế làm việc.

Trong năm, Đảng ủy đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề, sửa đổi 12 quy chế lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực trọng yếu. Đáng chú ý là nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; nghị quyết về phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo thành những nhiệm vụ, giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn.

Việc phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với cấp ủy địa phương được tăng cường. Đơn vị đã ký kết, triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh với Đảng ủy 12 xã biên giới biển. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh.

Công tác phát triển đảng viên, kiện toàn tổ chức đảng được quan tâm. Trong năm, đơn vị kết nạp 13 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 4 đồng chí. Các mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” được triển khai gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội. Trong năm, các cấp ủy trực thuộc kiểm tra 17 tổ chức đảng và 188 đảng viên, giám sát 6 tổ chức đảng và 41 đảng viên.

Công tác dân vận được triển khai bằng nhiều chương trình, mô hình thiết thực, hướng đến những nhu cầu cụ thể của nhân dân. Các đơn vị duy trì nền nếp bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nâng cao nhận thức về Luật Biên phòng Việt Nam, phòng, chống tội phạm và chống khai thác IUU.

Trong năm, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.838 lượt tổ với 5.514 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra trên biển, mép nước và địa bàn, tổ chức 1.620 lượt tổ với 1.620 lượt cán bộ, chiến sĩ bám, nắm tình hình, cử 1.735 lượt cán bộ, đảng viên gặp gỡ, giúp đỡ các hộ gia đình.

Các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Biên cương đêm hội trăng rằm” được tổ chức trang trọng, thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ huy và các đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các địa phương, tổ chức, cá nhân trao tặng 620 bánh chưng, 200 lá cờ Tổ quốc, 720 suất quà với tổng trị giá 470 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc cho 106 đối tượng với kinh phí 35 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Công tác Đảng, công tác chính trị phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hướng mạnh về cơ sở, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ làm trọng tâm. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với quản lý, rèn luyện bộ đội và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh ổn định, phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.