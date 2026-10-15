Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng số cho người dân vùng biên

Tiết mục tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Trung Dũng

Tại hội nghị, cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tập trung tuyên truyền các nội dung về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép; vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực an toàn không gian mạng, người dân được hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, cách kiểm chứng thông tin, lựa chọn nguồn tin chính thống và sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những thông tin xấu, độc và các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hội nghị chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục, nhất là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Việc bảo tồn trang phục, tiếng nói, làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào vùng biên.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng phát tờ rơi, hướng dẫn người dân nhận diện và phòng tránh thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Ảnh: Trung Dũng

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phát huy vai trò của quần chúng trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.