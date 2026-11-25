Sau quá trình theo dõi, xác minh hoạt động của đường dây, ngày 10-11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra đối với Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1987, trú tại phường Lào Cai), phát hiện đối tượng cất giấu 5 gói nilon, bên trong chứa 4.919 viên kim loại hình trụ màu vàng đồng. Đối tượng Dung khai nhận là đạn tạo áp.

Cùng thời điểm, tại các địa điểm thuộc tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, lực lượng chức năng bắt giữ 10 đối tượng gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn hình trụ màu vàng đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung cùng tang vật bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt giữ. Ảnh: ĐẠT TRẦN

Kết quả giám định 31.251 viên đạn là đạn tạo áp, mỗi viên chứa khoảng 0,24gram vật liệu nổ. Loại đạn này còn gọi là đạn hạt nổ, chứa thuốc nổ nhưng không có đầu đạn, thuộc danh mục vật liệu nổ công nghiệp chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước. Mọi hành vi tàng trữ, mua bán trái phép đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, Lê Thanh Tùng đã liên hệ, thuê Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) vận chuyển đạn tạo áp. Do từng sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Nguyễn Hữu Hùng liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức vận chuyển trái phép đạn về Việt Nam.

Đối tượng Lê Thanh Tùng cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Ảnh: ĐẠT TRẦN

Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Lào Cai) để cất giấu. Tại đây, Trương Thị Thu Trang và Vũ Thị Thu Hà tiếp nhận, đóng gói rồi gửi xe khách về Phú Thọ cho Lê Thanh Tùng. Vũ Thị Thu Hà trả tiền công cho các đối tượng hỗ trợ vận chuyển 200.000 đồng/kg đạn.

Theo Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, hoạt động của đường dây kể trên được điều hành qua mạng xã hội, dùng tiếng lóng, mật hiệu. Đối tượng cầm đầu có sự tính toán kỹ lưỡng khi tuyển mộ đối tượng vận chuyển đều là nữ giới; trước khi xuất cảnh chỉ đạo các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện như quần tất, băng dính dùng để cất giấu đạn vào cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Mọi hành vi tàng trữ, mua bán trái phép đạn tạo áp đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: ĐẠT TRẦN

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, đồng thời mở rộng vụ án, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.