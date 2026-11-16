Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Tham gia đoàn kiểm tra có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát; đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2026. Trong đó, trọng tâm là công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; trinh sát, phòng, chống tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuyển đổi số. Đoàn cũng kiểm tra nhận thức chung về các chuyên ngành nhằm đánh giá khả năng nắm vững, vận dụng các quy định vào thực tiễn công tác của cán bộ.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 1 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Ngọc Lâm

Theo báo cáo, năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, kết hợp quản lý, bảo vệ biên giới với giữ gìn an ninh, trật tự và kiểm soát xuất nhập cảnh. Đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về sẵn sàng chiến đấu; xây dựng hệ thống văn kiện và tham gia luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đơn vị đã cử 259 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia di dời tài sản.

Trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị và ứng dụng chuyển đổi số. Đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm an toàn; mở 2 lớp tập huấn cho 95 cán bộ, chiến sĩ và cử 244 cán bộ, chiến sĩ tham gia 10 lớp tập huấn do các cấp tổ chức.

Đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích. Đơn vị phát huy vai trò của 15 cán bộ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân ở địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 492 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 16.622 lượt người nghe. Các chương trình, mô hình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” tiếp tục được triển khai, gắn với vận động nhân dân phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Đoàn kiểm tra nhận thức của cán bộ về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác nghiệp vụ, các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, bảo đảm yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật. Năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập 11 chuyên án, đấu tranh thành công 8 chuyên án, tiếp tục đấu tranh 3 chuyên án; khởi tố 17 vụ án hình sự với 27 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ với 25 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 126 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra nội dung huấn luyện chào cờ, duyệt đội ngũ tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác đối ngoại Biên phòng được duy trì nền nếp. Đơn vị đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội đàm định kỳ, đột xuất, giao lưu hữu nghị, kết nghĩa giữa 10 đồn Biên phòng với 16 đồn, trạm, tiểu đoàn phía Trung Quốc; duy trì hiệu quả các cơ chế đối ngoại; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì hiệu quả 8 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời, tổ chức 21 lần tuần tra, kiểm tra song phương, liên hợp với 1.383 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các ngành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, lối mở. Trong năm 2026, đơn vị làm thủ tục xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu cho hơn 828.000 lượt người; làm thủ tục xuất nhập cảnh vùng biên giới cho hơn 4,6 triệu lượt người và hơn 313.300 lượt ô tô. Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 2,8 triệu tấn.

Với những kết quả đạt được, năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai có 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong quá trình kiểm tra các chuyên ngành, các thành viên đoàn công tác đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, đồng thời hướng dẫn đơn vị biện pháp khắc phục, bổ sung, hoàn thiện các nội dung công tác. Đoàn đề nghị đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến, chủ động điều chỉnh phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.