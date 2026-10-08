Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chú trọng kỷ cương công vụ, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu, triển khai các nội dung thanh tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dân Chủ

Tham dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Đại tá Dương Thế Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Phùng Đức Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các cơ quan chức năng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng đã nghe Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân và triển khai thực hiện Đề án 06 (giai đoạn từ 1/1/2023 đến 30/12/2025); kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công và triển khai Đề án 06.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dân Chủ

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai được giao quản lý, bảo vệ 181,951km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với 2 cặp cửa khẩu quốc tế, 2 cặp cửa khẩu phụ và 3 lối mở biên giới. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực xa trung tâm đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong điều kiện đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân và triển khai thực hiện Đề án 06 (giai đoạn từ 1/1/2023 đến 30/12/2025) tại đơn vị. Ảnh: Dân Chủ

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đồn, trạm Biên phòng thực hiện thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực quản lý biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được quan tâm thực hiện, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đáng chú ý, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai tích cực. Đơn vị từng bước đưa vào sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ tra cứu, xác minh thông tin, ứng dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học trong kiểm soát xuất, nhập cảnh; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu và trên tuyến biên giới.

Song song với việc hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và các nền tảng số trong xử lý công việc. Năm 2025, đơn vị tổ chức kiểm tra kiến thức, kỹ năng số theo phong trào “Bình dân học vụ số” với 759 lượt quân nhân tham gia, trong đó có 733 lượt đạt yêu cầu, chiếm 96,6% số tham gia kiểm tra. Kết quả này góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dân Chủ

Cùng với việc tập trung chuyển đổi số trong nội bộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. Thực hiện mô hình “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, đơn vị đã thành lập 35 tổ tư vấn, với 110 cán bộ tham gia; tổ chức 52 buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho 624 lượt người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến; các kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh” thông qua mã QR (mã phản hồi nhanh) tại 74 điểm, thuộc 11 đồn Biên phòng. Qua triển khai, hệ thống đã tiếp nhận 14 tin báo, trong đó có 12 tin hợp lệ; tham mưu xử lý 4 vụ việc. Việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận thông tin góp phần mở rộng kênh tương tác giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân, phục vụ công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong chương trình công tác, Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng tiến hành thanh tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tập trung vào việc chấp hành các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát xuất, nhập cảnh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác trang thiết bị phục vụ Đề án 06 và trách nhiệm công vụ của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền tại các địa bàn biên giới xa trung tâm; yêu cầu nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; tăng cường tập huấn chuyên sâu về Đề án 06, quản trị dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện để các đơn vị khai thác hiệu quả trang thiết bị, ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất, nhập cảnh.