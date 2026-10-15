Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động khảo sát địa chấn trên biển

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên thông tin đến ngư dân về mục đích, ý nghĩa, phạm vi và thời gian triển khai hoạt động khảo sát địa chấn; phổ biến các quy định liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển. Qua đó, giúp ngư dân nắm rõ thông tin, chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác hải sản, chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn tại khu vực khảo sát.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động khảo sát địa chấn trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Hải nhấn mạnh trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển; không tự ý tiếp cận, cản trở hoạt động khảo sát; phối hợp với lực lượng chức năng khi có yêu cầu. Khi phát hiện tình huống bất thường hoặc nguy cơ mất an toàn, ngư dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

Dịp này, các đơn vị chức năng cũng trao đổi, giải đáp những vấn đề ngư dân quan tâm, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác hải sản và khảo sát, thăm dò dầu khí trên biển theo quy định của pháp luật.