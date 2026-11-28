Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27-11, tàu cá BTh-83939-TS do ông Võ Ngọc Đường (trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đất liền khoảng 22 hải lý bị phá nước, dẫn đến bị chìm.

Tàu cá BTh-83939-TS bị chìm trên vùng biển cách bờ biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 22 hải lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Mũi Né nhanh chóng thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu BTh-83939-TS gặp nạn tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tàu cá BTh-90064-TS đã kịp thời tiếp cận, cứu vớt 4 thuyền viên trên tàu BTh-83939-TS.

Đến ngày 28-11, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn ngư dân tổ chức lai dắt phương tiện gặp nạn về bờ để sửa chữa.

Tàu cá BTh-83939-TS được Đồn Biên phòng Mũi Né (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) phối hợp đưa về bờ sửa chữa.

Qua vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh các tình huống nguy hiểm trên biển; kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến.

Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh xử lý, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng và các phương tiện hoạt động gần khu vực để được hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản.