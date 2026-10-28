Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ chữa cháy tàu cá trong đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 27-10, tàu cá BTh 89330 TS, công suất 40 CV, dài 10m, do ông Hà Tiến Tít, trú tại Tổ dân phố 12, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm thuyền trưởng, vừa xuất bến tại cảng Phú Hải thì bất ngờ gặp sự cố kẹt dây ga, dẫn đến chập điện và bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy tàu cá.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng và 1 ca nô được huy động, nhanh chóng tiếp cận tàu cá, tổ chức chữa cháy và triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan sang những phương tiện đang neo đậu trong khu vực.

Lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy.

Cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) cũng được huy động phối hợp xử lý vụ việc. Các lực lượng triển khai phương án chữa cháy, bảo đảm an toàn khu vực, đồng thời tổ chức lai dắt tàu cá bị cháy về khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải (Đồn Biên phòng Thanh Hải) để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, kịp thời của các lực lượng chức năng, đám cháy được khống chế, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan tại khu vực cảng cá, nơi có nhiều phương tiện hoạt động và neo đậu.

Đồn Biên phòng Thanh Hải tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xử lý vụ việc, hỗ trợ gia đình và ngư dân liên quan.